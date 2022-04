Heavy Metal Tennis

Das Damentennis hat einen neuen maschinellen Champion: Iga Swiatek. Auch musikalisch mag sie es metallisch: Die 20jährige stimmt sich mit Songs wie »Welcome to the Jungle« von Guns n’ Roses oder »Thunderstruck« von AC/DC auf ihre Matches ein. Verlieren hat sie anscheinend verlernt, Müdigkeit und Schwäche kennt sie offenbar nicht, und was die neue Nummer eins der Welt aktuell auf den Hartplätzen abliefert, ist auch auf das Tennis bezogen Hard Rock.

Mit ihrem aggressiven Spiel, kraftvollen Grundschlägen und quasi maschineller Konstanz ist Swiatek aktuell nicht zu stoppen. Die Polin machte am Samstag mit ihrem nächsten dominanten Auftritt in Miami das »Sunshine Double« perfekt – den Gewinn der beiden WTA-1000-Turni...