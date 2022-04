Stark nur mit Gewerkschaften

Alle vier Jahre wählen Angestellte und Arbeiter in den Unternehmen dieses Landes ihre Interessenvertretungen. Bis Mai finden auch in diesem Jahr die Wahlen zu den Betriebsräten statt. Die Zahl ihrer Mitglieder bestimmt sich über die Größe der Belegschaft des jeweiligen Betriebs, wobei das sogenannte Minderheitengeschlecht proportional zu seiner Größe vertreten sein muss. Dass diese Vorschrift den »Gendergap« lange Zeit nicht schließen konnte, wird an Zahlen deutlich: Noch im Jahr 2000 waren nur etwa 24 Prozent der Betriebsratsmitglieder Frauen, während deren Anteil an den Beschäftigten insgesamt 43 Prozent ausmachte. Inzwischen entspricht die Repräsentanz in den Gremien weitgehend dem Beschäftigtenanteil.1

Die gesetzliche Grundlage der Arbeit der Betriebsräte ist das Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG) von 1972, das mehrmals geändert wurde und auf das Betriebsrätegesetz von 1920 zurückgeht. »Verfolgt man die Geschichte der gesetzlichen Interessenvertretung...