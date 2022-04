Gebackenes Hirn

Einen Monat nach Kriegsbeginn schien Graz wieder zur Normalität zurückkehren zu wollen. Die blaugelbe Beleuchtung des Uhrturms wurde beendet. Von wegen: Kurz darauf wurde die Farbinszenierung dann doch fortgesetzt. Ob sich jemand über dieses vermeintliche Zeichen mangelnder Solidarität beschwert hatte? Das weiß der Stadtschreiber nicht und ist dieser Frage auch nicht nachgegangen. Indes scheint die Hilfsbereitschaft in der Steiermark das Maß des tatsächlich Benötigten zu übersteigen. So wird in der Kleinen Zeitung eine Weststeirerin zitiert, die ihr Appartementhaus Flüchtlingen aus der Ukraine zur Verfügung stellen wollte und bereits alles vorbereitet hatte. Allein, die angekündigte Familie kam nicht: »Ich wollte nur helfen.« Inzwischen beherbergt die engagierte Frau wieder Urlauber. Der »Abend für die Ukraine« im Literaturhaus, zu dem die gesamte Grazer Literaturszene mobilisiert wurde, um Texte von ukrainischen Autoren zu lesen, ist am Stadtschreiber vo...