Zum Inhalt dieser Ausgabe | Skandalreederei bleibt stur Britische P&O Ferries hält an Rauswurf von 800 Seeleuten fest. Widerstand wächst Burkhard Ilschner Der Skandal um die Massenentlassung von rund 800 Seeleuten auf den britischen Fähren der Reederei P&O Ferries weitet sich aus: Der Konzern gibt nicht nach, sieht sich aber unter wachsendem Druck einer inzwischen internationalen Solidaritätskampagne der Gewerkschaften, jedoch nur bedingt auch seitens der konservativen Staatsregierung. »Wir haben immer noch einige Störungen« – Passagiere, die am Wochenende eine Fähre zwischen Dover und Calais buchen wollten, wurden auf der Webseite von P&O freundlich, aber bestimmt belehrt: »Alle Dienste bleiben ausgesetzt.« Man bemühe sich aber um Abhilfe durch »andere Transportunternehmen«. Seit mehr als zwei Wochen sind vier zentrale Verbindungen zwischen England und dem Kontinent beziehungsweise der irischen Insel gestört, weil P&Os Versuch, die Fährbesatzungen gegen osteuropäische und asiatische Billigkräfte ausz...

