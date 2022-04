Gasprom gibt BRD-Geschäft auf

Der mehrheitlich im Staatsbesitz befindliche russische Energieriese Gasprom hat am Freitag mitgeteilt, das Unternehmen habe »am 31. März seine Beteiligung an der deutschen Gasprom Germania GmbH und all ihren Aktivitäten beendet«. Davon betroffen sei auch die in London ansässige Firma Gasprom Marketing & Trading. Was bedeutet das, wie geht es jetzt weiter mit der Energieversorgung in Deutschland? Eine Frage, die die Bundesregierung anscheinend intern schon beantwortet hat.

Deutschland (im Bunde mit NATO und EU) führt mit harten Sanktionen einen Wirtschaftskrieg gegen Russland. Die Bundesregierung weigert sich, Energielieferungen aus dem Osten künftig in Rubel zu bezahlen, obwohl die dortige Regierung darauf besteht. Doch Moskau dreht den Hahn nicht ab. Bis jetzt. Es sieht fast so aus, als wolle der deutsche Staat Russland zu einer Beendigung der Energielieferungen provozier...