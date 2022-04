China-Geschäft in Frage gestellt

Es ist noch nicht lange her, da war die Stimmung unter den Unternehmen aus der EU, die in China Geschäfte tätigen, gar nicht schlecht. Mitte vergangenen Jahres veröffentlichte das EU Chamber of Commerce in China die Ergebnisse einer Umfrage unter ihren Mitgliedsfirmen, in der sie hatte wissen wollen, wie diese ihre Zukunftsperspektiven in der Volksrepublik einschätzten. Die antichinesische Agitation im Westen und der direkte politische Druck vor allem aus transatlantischen Kreisen, sich aus China zurückzuziehen, waren immer stärker geworden. Die Umfrage zeigte jedoch: Die Kampagne wirkte sich nicht wie gewünscht aus. Die Zahl der Unternehmen, die über einen Abschied von der Volksrepublik nachdachten, lag mit neun Prozent niedriger denn je. 59 Prozent dachten statt dessen über den Ausbau ihres China-Geschäfts nach. Nicht wenige begannen sogar, ihre Lieferketten in China zu bündeln – mit dem Ziel, ihre Produktion in dem Land auch für den Fall eskalierender ...