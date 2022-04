»Es gibt einen Bedarf an Sündenböcken«

Seit Jahrzehnten engagieren Sie sich in der Flüchtlings- und Gefangenenarbeit. Treibt Sie das Thema derart intensiv um, weil Sie selbst 1977 aufgrund Ihrer Mitgliedschaft in der Roten Armee Fraktion zu einer Haftstrafe verurteilt und erst 1988 entlassen wurden?

Nach der Entlassung aus der Haft habe ich mit der Examensarbeit über »Rassismus und Erwachsenenbildung« mein Studium beendet und angefangen, beim »Kölner Appell gegen Rassismus« zu arbeiten. Mal bezahlt, mal unbezahlt, von ABM zu ABM (»Arbeitsbeschaffungsmaßnahme«, jW). In der Folge wurden die Kriminalisierung von Migranten und Flüchtlingen sowie ihre Überrepräsentation in den Gefängnissen zu einem Thema, mit dem ich mich auseinandersetzte. Daneben habe ich immer wieder versucht, zur Ächtung der Isolationshaft beizutragen. Nachdem in den letzten beiden Jahren pandemiebedingt in allen Medien über die krankmachenden Folgen von Kontaktbeschränkungen aufgeklärt worden war, habe ich erwartet, dass das zu...