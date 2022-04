Geheime Amtshilfe für Skandaltruppe

Zuletzt war es ruhig geworden um das Kommando Spezialkräfte (KSK) der Bundeswehr, das über Monate immer wieder für Skandale gesorgt hatte. Einsätze des Verbandes aus dem baden-württembergischen Calw im Rahmen des Rückzugs aus Afghanistan im Sommer 2021 wurden für die Imageaufbesserung genutzt. Dabei ist das Problem der rechten Netzwerke in der Bundeswehr, speziell im KSK, keineswegs abgehakt, wie ein aktueller Vorgang zeigt. Die Staatsanwaltschaft Köln hat, wie tagesschau.de am Donnerstag berichtete, Anklage gegen einen Agenten des Militärischen Abschirmdienstes (MAD) erhoben, der vertrauliche Daten an einen KSK-Soldaten weitergegeben haben soll.

Im Zentrum der Affäre steht eine brisante Razzia im Mai 2020. Damals war das Grundstück von Oberstabsfeldwebel Philipp S., einem Angehörigen des KSK, durchsucht und ein Waffenlager entdeckt worden. Gefunden wurden unter anderem: ein Sturmgewehr vom Typ AK-47, zwei Kilogramm Sprengstoff, mehrere tausend Stück Geweh...