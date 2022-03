Anschläge und Razzien

In Israel sind seit Anfang vergangener Woche bei drei Anschlägen insgesamt elf Israelis getötet worden. Bei zwei Anschlägen waren die Attentäter arabische Israelis. Alle drei waren Unterstützer der Dschihadistengruppe »Islamischer Staat« (IS). Beim vorerst letzten Anschlag am Dienstag in der Nähe von Tel Aviv war der Attentäter ein Palästinenser aus der Nähe von Dschenin in der besetzten Westbank. In dem dortigen Flüchtlingslager erschossen israelische Soldaten am Donnerstag morgen während einer Razzia zwei junge Palästinenser. 14 weitere Personen seien durch Schüsse verletzt worden, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur WAFA.

Nach Armeeangaben sei es bei der Razzia zu einem Gefecht mit bewaffneten Bewohnern des Lagers gekommen. Ein israelischer Soldat wurde ebenfalls verletzt, berichtete die Times of Israel. Bereits in der Nacht hatte die israelische Armee laut WAFA im gesamten Westjordanland mindestens 25 Menschen festgenommen. An der Aktion wa...