Am Elend bereichern

Die plötzliche Bereitschaft der Bundesrepublik, aus dem Krieg geflüchtete Menschen aufzunehmen, kommt offenbar nicht von ungefähr. Die Notlage der Menschen aus der Ukraine weiß mancher für sich zu nutzen. Wie das ARD-Magazin »Panorama« am Mittwoch abend berichtete, wirbt der Schlacht- und Fleischverarbeitungsbetrieb Tönnies aus dem nordrhein-westfälischen Rheda-Wiedenbrück an der polnisch-ukrainischen Grenze Geflüchtete mit Handzetteln als Arbeitskräfte an. Ein Sprecher des Konzerns bestätigte demnach, dass das Unternehmen gezielt weiblichen Kriegsflüchtlingen Angebote als Produktionshelferinnen unterbreite. Den Geflüchteten werde der Transport nach Deutschland und eine Unterkunft angeboten. An zwei Standorten sei bereits etwa ein Dutzend Geflüchtete aus der Ukraine eingestellt worden, so der Sprecher gegenüber »Panorama«.

Ein Aktivist einer Hilfsorganisation sprach gegenüber dem Magazin von chaotischen Zuständen in den Aufnahmelagern an der Grenze. Er ber...