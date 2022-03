Mit harten Bandagen

Wie halten wir es mit Moskau? Über diese Frage kommt es innerhalb der AfD seit Beginn des russischen Krieges gegen die Ukraine zum Streit. Die Rechtsaußenpartei ist dabei bemüht, die Differenzen nicht in der Öffentlichkeit auszutragen. Nur gelingt ihr das nicht immer. Bei einer Sitzung des Bundesvorstandes am vergangenen Freitag habe es »Auseinandersetzungen« gegeben, bestätigte der Bundestagsabgeordnete Stephan Brandner auf dpa-Nachfrage. In der Kritik stehe auch der Parteikovorsitzende Tino Chrupalla, der sich auf einem Parteitag im Juni erneut zur Wahl stellen will, so dpa am Donnerstag.

Einige AfD-Politiker unterhalten ideologisch begründete Kontakte zu Dumaabgeordneten der russischen Regierungspartei »Einiges Russland«, treten in staatsnahen russischen Medien auf und wurden – wie Chrupalla – von russischen Regierungspolitikern ­empfangen. Zudem wirbt die AfD gezielt um die Stimmen von Spätaussiedlern aus Nachfolgestaaten der Sowjetunion. Vertreter wes...