Re: Die Unentbehrlichen

Mehr Anerkennung für harte Arbeit

Die Pandemie hat gezeigt, wer wirklich gebraucht wird, also die Handlungs- und Verhandlungsmacht hat – aber denkste. In der globalisierten Welt werden Arbeitskräfte einfach zugekauft. Die pflegen dann hier Alte und Kranke, ernten und verkaufen Lebensmittel und transportieren unverzichtbare Waren durch ganz Europa: Beschäftigte in systemrelevanten Berufen eben, die jedoch viel zu selten einen angemessenen Lohn und gesellschaftliche Anerkennung bekommen.

Arte, 19.40 Uhr

Der rosarote Panther 2

Remake des Klassikers: Als Frankreichs ganzer Stolz, der »Rosarote Panther«, ein Diamant von unschätzbarem Wert, gestohlen wird, schlägt die große Stunde von Inspektor Jacques Clouseau. Eben noch degradiert in den Parkuhrendienst und überei...