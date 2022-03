Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vom Kollektiv aus denken Vor 150 Jahren wurde die Sozialistin und Feministin Alexandra Kollontai geboren Katharina Volk Den vorliegenden Text haben wir dem jüngst im Berliner Dietz-Verlag erschienenen Band »Alexandra Kollontai oder: Revolution für das Leben« entnommen. Aus Platzgründen mussten die Fußnoten teilweise entfallen. Die Redaktion dankt der Autorin und dem Verlag für die freundliche Genehmigung zum Abdruck. (jW) Am 25. und 26. Oktober 1917 beschloss der Sowjetkongress die Errichtung der Räterepublik und erließ zwei Dekrete; eines über den Frieden und eines über Grund und Boden – und entsprach damit den Forderungen der Februarrevolution. Mit dem Dekret über Grund und Boden wurden alle Gutsbesitzer entschädigungslos enteignet und Kloster- und Kirchenländereien samt Inventar den Bodenkomitees und Bauernräten unterstellt. In diesem Revolutionsjahr traf Alexandra Kollontai auf den 17 Jahre jüngeren russischen Revolutionär Pawel Dybenko, mit dem sie bis 1923 eine Beziehung führte. Im April 1917 hatten sich beide kennengelernt, als Kollontai auf einem Schlachtschiff vor ...

Artikel-Länge: 21653 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen