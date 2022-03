»Auf Anfang«, das klingt nach Aufbruch, Zäsur, Chance. Der Titel ist klug gewählt für die Dokumentation einer Resozialisierung und deren Scheitern. Die Erzählung findet ein brutales Ende, ein Mensch wird sterben.

Michael Scholly saß wegen Mordes 28 Jahre im Gefängnis. Georg Nonnenmacher und Mike Schlömer begleiteten ihn von 2015 bis 2019 in der JVA Schwerte bei Theaterproben und Aufführungen, bei Gesprächen mit Therapeuten, bei Freigängen und schließlich in der kurzen Zeit draußen, ab Oktober 2018. In ruhigen, eindrücklichen Bildern zeigt der Film Scholly in seiner Zelle, rauchend, malend: »Ich drücke mich gerne in Bildern aus, das Bild verurteilt nicht und ist ein guter Zuhörer«, sagt Scholly.

Die Filmemacher bekamen die Erlaubnis, Fallbesprechungen des Teams von Psychologen, Betreuern und Wärtern im Gefängnis beizuwohnen. Dort wurden Einschätzungen über die Entwicklung des Gefangenen hinsichtlich einer Entlassung auf Bewährung ausgetauscht. Die Kamera beg...