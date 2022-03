Motivator des Tages: Karl Lauterbach

Was Wertschätzung ist, hat die Bundesregierung einmal mehr am Mittwoch bewiesen, als sie nicht 100 Milliarden, sondern eine Milliarde Euro für den sogenannten Pflegebonus zur Verfügung stellte. In »Zeiten knapper Kassen« sei das ein »wichtiges Zeichen«, erklärte Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) anlässlich des Kabinettsbeschlusses zum Dank an die Pflegekräfte, die während der Pandemie besonders belastet waren.

Es wurde deutlich: Wertschätzung ist begrenzt, teilbar und an Bedingungen geknüpft. Die Maßeinheit für den Anspruch darauf ist die Anzahl an Beatmungsfällen unter den Covid-Patienten. Demnach gehen 500 Millionen Euro an ...