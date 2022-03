Misstrauensvotum in Pakistan

Dem pakistanischen Premierminister droht der Amtsverlust. Vorige Woche hatte Imran Khan in Islamabad noch den 48. Gipfel der Organisation islamischer Staaten (OIC) eröffnet, 46 Außenminister begrüßt und in seiner Auftaktrede über Islamfeindlichkeit, Kaschmir, Palästina und den russischen Einmarsch in die Ukraine gesprochen. Es könnte sein letzter großer Auftritt auf internationaler Bühne gewesen sein. Nach mehrfacher Verzögerung kam in der Parlamentssitzung am Montag nun der Antrag auf die Vertrauensabstimmung auf den Tisch, den die Opposition gemeinsam am 8. März eingereicht hatte. An diesem Donnerstag geht die parlamentarische Aussprache dazu weiter, wohl am Montag folgt die Abstimmung.

Vieles deutet darauf hin, dass Khan seine Mehrheit verloren hat und ihm die militärische Unterstützung abhanden gekommen ist. Seine Partei Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) war bei den Wahlen 2018 klar stärkste Kraft geworden, stützt sich allerdings auf eine Koalition mit kl...