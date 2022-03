Wege in den Krieg

Der Schweizer Militärexperte und frühere Oberst Jacques Baud hat der Schweizer Zeitschrift Zeitgeschehen im Fokus (Ausgabe Nr. 5/6 vom 15. März) in einem umfassenden Interview die historischen, politischen und wirtschaftlichen Hintergründe zum Krieg in der Ukraine dargelegt. Baud erklärte, dass der russische Einmarsch durch langfristige Kriegsvorbereitungen der Regierung in Kiew ausgelöst wurde. Der Oberst bezieht sich unter anderem auf ein Dekret des ukrainischen Präsidenten Wolodimir Selenkij vom 24. März 2021, das die Rückeroberung der Krim vorsieht, die sich 2014 per Referendum der Russischen Föderation angeschlossen hatte. Darüber hinaus werde vergessen, so Baud, »dass sich die Krim für unabhängig erklärt hat, bevor die Ukraine unabhängig wurde. Im Januar 1991, also noch während der Zeit der Sowjetunion.« Kiew führte im August 1991 das Unabhängigkeitsreferendum durch. »Zu diesem Zeitpunkt betrachtete die Krim sich nicht als Teil der Ukraine. Aber die Ukraine akzeptierte ...Zeitgeschehen im Fokus