Protest vor dem Kreistag

Was die Beschäftigten der Ruppiner Kliniken GmbH und der Ostprignitz-Ruppiner Gesundheitsdienste GmbH in Neuruppin fordern, ist nicht viel: Eine Erhöhung der Tabellenentgelte um 1,8 Prozent zum 1. April und eine Coronasonderzahlung von 750 Euro für alle Kollegen. Die geforderten Steigerungen würden nicht mal einen Inflationsausgleich bedeuten. Die Beschäftigten der kreiseigenen Unternehmen sind bereit, das in Kauf zu nehmen. Doch bei einer Forderung geben sie nicht nach: Sie wollen das Entgeltniveau des Tarifvertrags des öffentlichen Dienstes (TVöD) für alle. Nach Angaben der Di...