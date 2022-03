Baden-Württemberg startet »E-Strafakte«

An Strafermittlungen sind mitunter verschiedene Polizei- und Justizbehörden beteiligt, die dabei anfallenden Akten können meterdicke Papierstapel enthalten. Viele Dokumente existieren in digitaler Form und werden für die Mappen trotzdem noch mal ausgedruckt. Als erstes Bundesland führt nun Baden-Württemberg eine »elektronische Strafakte« ein. Sie soll den Austausch unter den beteiligten Behörden erleichtern, wie Baden-Württembergs Justizministerin Marion Gentges (CDU) bei der Vorstellung des »E-Strafakte« genannten Projekts am Dienstag in Ulm mitteilte. Allein am dortigen Polizeipräsidium kämen einer Hochrechnung zufolge jeden Tag 50.000 Blatt Papier in der Poststelle an.

In der Donaustadt wird das Vorhaben auch zuerst von Polizei, Staatsanwaltschaft und Amtsgericht getestet. Der Austausch untereinander erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung. Auf diese Weise kann die Ulmer Polizei unter anderem Genehmigungen für die Überwachung von Beschuldigten und a...