Bohren, was das Zeug hält

Vom 7. bis 11. März 2022 hat die Energiekonferenz »CERA Week« im texanischen Houston getagt und 40 Jahre »Klassentreffen der Ölindustrie« (Handelsblatt) begangen. Gründer und Namensgeber war das Energieforschungsunternehmen Cambridge Energy Research Associates (CERA) in Massachusetts, Veranstalter ist der Marktdatenanbieter IHS Markit Ltd., eine Tochtergesellschaft des in Manhattan ansässigen Konzerns S & P Global.

Tausende Teilnehmer aus aller Welt wollten ursprünglich mit rund 200 hochrangigen Referenten aus den Bereichen Energie, Finanzen, Politik und Technologie unter dem Konferenzmotto »Das Tempo des Wandels: Energie, Klima und Innovation« in Workshops nach neuen Wegen des nachhaltigen Umgangs mit fossilen Brennstoffen suchen. Doch diese Diskussionsthemen traten gleich mit Beginn der Konferenz in den Hintergrund. Die sich selbst als »Gemeinschaft von Vordenkern, Technologen und Innovatoren« bezeichnende Zusammenkunft schaltete angesichts des Krieg...