Kanada kann was

Einen wunderschönen guten Morgen! Fußballwunder in Kanada. Die Auswahl der Trapper und Holzfäller hat sich nach 36 Jahren wieder für eine WM qualifiziert. Die Kampagne der Nordamerikaner war praktisch makellos. Entscheidend war aber Trainer John Herdman, der zuvor bereits erfolgreichst die kanadische Frauenauswahl dirigiert hatte.

Kanadas Balltretentwicklung ist die von konstanten Enttäuschungen hin zu Ruhm und Glanz. Beeindruckend. Es gibt also noch etwas anderes im schönen Kanada als Eishockey und Biberschwänze. Bei ihrer ersten und einzigen WM, 1986 in Mexiko, hatten die Kanadier mit Frankreich, der Sowjetunion und Ungarn gleich eine Todesgruppe erwischt. Mal sehen, wohin sie übermorgen gelost werden. Ein Törchen in Katar wäre schon ein Erfolg für die Herdman-Truppe, ein Punktgewinn auch: In Mexiko verloren sie dreimal zu null und waren das einzige Team des Turniers ohne Torerfolg. Jean-Pierre Papin und Oleg Blochin etwa zeigten sich damals ganz begeist...