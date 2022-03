Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Der Osten unter Strom Kraftakt mobile Wende Hierzulande hängt jeder fünfte Arbeitsplatz am klassischen Verbrenner-Kfz. Ein jahrzehntelang gut funktionierendes System, das vielen die Mäuler gestopft hat, wird nun auf den Kopf gestellt. Die Dokumentation wagt einen Blick in die Zukunft des E-Fahrzeugmarktes im Osten, gültig solange niemand den Stecker zieht. D 2022. MDR, 20.15 Uhr Die Natur und wir Eine Kunstgeschichte Die Dokureihe zeigt anhand herausragender Kunstwerke, wie sich das Verhältnis des Menschen zur Natur verändert hat. Im zweiten Teil: Wie die Natur von einem Ort der Geheimnisse zu einem Gegenstand der Erkenntnis wird, deren überwältigende Schönheit auch die Kunst ins Bewusstsein rückt. Doch das zunehmende Wissen lässt auch die Distanz zwischen Mensch und Natur wachsen. Die Dokumentaristen verbin...

