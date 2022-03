Linke Einheit als Ziel

Der Krieg sei Ausdruck der allgemeinen Krise des kapitalistischen Systems. So lautete am Wochenende die Einschätzung des Nationalsekretärs des Partito Comunista Italiano (PCI), Mauro Alboresi, beim Kongress in Livorno, bei dem über die Aufgaben der Partei in der »krisengeschüttelten Situation« debattiert wurde. Der Ausweg könne nur in einer Systemalternative bestehen, so Alboresi. Im Abschlussdokument »Wiederaufbau des PCI, Vereinigung der Kommunisten innerhalb einer Front der linken Klasse, um aus der Krise herauszukommen« wird bekräftigt, dass der PCI »an der Seite der Arbeiter, der Frauen, der Jugendlichen« stehe, »Nein zum Krieg, zur NATO und zu dieser EU« sage und für die »Wiederherstellung der Einheit der Kommunisten und der antikapitalistischen Kräfte« eintrete.

Alboresi, der als Nationalsekretär im Amt bestätigt wurde, verurteilte, dass mit dem früheren Chef der Europäischen Zentralbank und heutigen italienischen Premierminister, Mario Draghi, die ...