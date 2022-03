»Umbau der Landwirtschaft vorantreiben«

An diesem Mittwoch tagt die Agrarministerkonferenz. Agrarverbände forderten zuletzt, Folgen des Kriegs in der Ukraine und der Sanktionen gegen Russland abzumildern, ökologische Auflagen abzuschwächen oder auszusetzen. Was erwarten Sie von der Konferenz?

Es ist wichtig, dass es diese Bund-Länder-Konferenz gibt. Das wohl wichtigste agrarpolitische Instrument ist die Gemeinsame Agrarpolitik der EU, kurz GAP. Der GAP-Strategieplan der Bundesrepublik liegt allerdings weit hinter dem Anspruch, den bäuerliche, gesellschaftliche und Umweltorganisationen an die Politik haben. Der Bund muss den Plan anpassen, um den Umbau der Landwirtschaft mit konkreten Maßnahmen voranzutreiben. Die Länder sind gefordert, in ihrem Rahmen attraktive Förderungen im Sinne von Bäuerinnen und Bauern, Tieren, Umwelt und Gesellschaft anzubieten. Im jetzigen Plan klafft eine Lücke...