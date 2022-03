Mitbestimmung gehört dazu

Die Partei Die Linke hat sich Gedanken um die betriebliche Mitbestimmung unter den Bedingungen der Transformation und Digitalisierung der Arbeitswelt gemacht. Wie sie gestärkt werden soll, legt die Bundestagsfraktion der Partei in ihrem Konzept »Ahoi, Mitbestimmung!« dar, das sie vergangene Woche vorgestellt hat.

Das Papier lässt sich von der Frage leiten, inwieweit das Betriebsverfassungsgesetz überhaupt noch den Anforderungen einer sich wandelnden Arbeitswelt gerecht wird. Denn sie macht es den Beschäftigten in Betrieben oftmals schwer, mitzugestalten. Bisweilen wird die Arbeit von Betriebsräten auch gezielt behindert oder ganz unterbunden.

»Unionbusting« gehört mittlerweile schon zum Geschäftsmodell von so mancher Anwaltskanzlei oder Unternehmensberatung. In den letzten Jahren waren derartige Aktivitäten in zahlreichen Unternehmen zu erleben, zum Beispiel bei den Einzelhändlern Lidl, H & M oder Mediamarkt. Auch bei Lieferdiensten wie Lieferando wurde...