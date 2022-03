Die ehemalige Geo-Reporterin Gabriele Riedle hat eine »Art Abenteuerroman« veröffentlicht, »In Dschungeln. Wüsten. Im Krieg« betitelt. Es geht darin auch um Papua-Neuguinea. Sie und ihr Fotograf begleiteten einen mit Pfeil und Bogen ausgerüsteten Indigenen auf der Jagd nach Baumkänguruhs. Es gibt dort eine Baumkänguruhart, die nicht auf Bäumen, sondern am Boden lebt und sehr selten ist. Der wissenschaftliche Name für die Dingisos lautet Dendrolagus mbaiso – mbaiso bedeutet in der Sprache der in ihrem Verbreitungsgebiet lebenden Indigenen »das verbotene Tier«. Meine Informanten aus Papua-Neuguinea, zwei »Health-Officer«, die viel im Land herumkommen, meinten nur: »Wieso Baum? Diese Känguruhart hat schon immer am Boden gelebt.«

Ich traf die zwei in Manila, wo sie sich auf Einladung der UNESCO zur medizinischen Weiterbildung befanden: Sie gewährleisten dort die medizinische Versorgung und Gesundheitsprävention in schwer erreichbaren Gegenden, in einer lebten ...