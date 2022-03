Zum Inhalt dieser Ausgabe | Irlands Labour gibt sich auf Partei hat neue Vorsitzende. Zielpublikum: Wohlhabende liberale Mittelschicht Dieter Reinisch, Galway Die irische Labour Party hat eine neue Vorsitzende. Die liberale Abgeordnete Ivana Bacik soll als Chefin frischen Wind in die Partei bringen und dieser ein jugendliches und modernes Gesicht geben. Bacik folgt auf Alan Kelly, der nur zwei Jahre im Amt blieb. Sie ist damit die bereits fünfte Parteichefin seit 2011. Damals errang Labour das beste Ergebnis seiner Geschichte. 19,5 Prozent der Wählerstimmen bedeuteten 37 Sitze im Dubliner Parlament. Nach dem Wahlerfolg trat die Partei für fünf Jahre in eine Koalition mit der rechtsliberalen Fine Gael und setzte die harten EU-Kürzungsmaßnahmen durch. Irland war als erster EU-Mitgliedstaat nach der Finanzkrise unter den sogenannten EU-Rettungsschirm gebracht worden, und Labour setzte den vorgeschriebenen harten Sozialkahlschlag ohne Murren um. Die Rechnung bekam die Partei bei den Wahlen 2016 präsentiert: Sie erreichte nur 6,6 Prozent der Stimmen – ein Verlust von 30 Sitzen. Seither kommt Labour nicht mehr aus der...

