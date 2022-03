Streik für kleinere Klassen

Bessere Bildung durch kleinere Klassen will der Berliner Landesverband der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) bereits seit längerem. Kommende Woche wollen die Mitglieder ihr Anliegen mit einem Warnstreik untermauern.

»Wir fordern einen Tarifvertrag, der eine Verkleinerung der Klassen festschreibt«, erklärte Tom Erdmann, der Berliner GEW-Vorsitzende, am Montag auf einer Pressekonferenz. »Kleinere Klassen bedeuten Entlastung für die Lehrer und mehr Zeit für die einzelnen Schüler.« Im vergangenen Juni hatte die Gewerkschaft den damaligen Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) zu Verhandlungen aufgefordert – ohne Reaktion. Auch der Nachfolger im Amt, Daniel Wesener (Bündnis 90/Die Grünen), habe bisher nicht auf die Aufforderung zu Gesprächen über einen Tarifvertrag Gesundheitsschutz reagiert, so Erdmann. Dabei hätten die drei Koalitionsparteien SPD, Linke und Grüne in ihren Wahlprogrammen im vergangenen Jahr kleinere Klassen gefordert. Deshalb rufe di...