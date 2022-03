BAMF gibt vor Gericht klein bei

Mit Freude und Erleichterung haben Esra Yakar, ihr Anwalt Roland Meister und ihre Unterstützer am Freitag auf den Ausgang eines Verfahrens vor dem Verwaltungsgericht Stuttgart reagiert. Die junge kurdische Medizinstudentin hatte dort mit ihrer Klage gegen einen Bescheid des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Erfolg. Noch in der Verhandlung wurde der Ablehnungsbescheid zurückgezogen. »Damit ist Esra Yakar rechtskräftig als Asylbewerberin anerkannt und hat jetzt eine klare Perspektive«, erklärte Meister am Montag gegenüber jW. Die Kurdin, der im April 2018 die Flucht nach Deutschland gelungen war, nachdem sie in der Türkei zu einer Haftstrafe verurteilt worden war, hatte auf Anerkennung ihres Antrags auf Asyl geklagt. Das BAMF hatte diesen Antrag im Mai 2019 abgelehnt.

Zur Verhandlung vor dem Verwaltungsgericht hatte das Amt gleich zwei Vertreter entsandt, was nach Meisters Angaben »absolut ungewöhnlich« ist. Angesichts der eindringlichen Schil...