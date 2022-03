Die Dame mit den Köfferchen

Samstag, 19. März

Die Vereinten Nationen haben bei der Geberkonferenz für den kriegszerstörten Jemen nur ein Drittel der benötigten 3,9 Milliarden Euro zusammenbekommen, dabei reichen die Hilfsrationen schon länger nicht mehr. Deutschland hat seinen Beitrag von 200 auf 110 Millionen Euro gekürzt.

Sonntag, 20. März

Wirtschaftsminister Habeck tourt durch die Golfstaaten. Damit wir mit den russischen Gas- und Ölimporten nicht länger den Krieg in der Ukraine finanzieren, soll das Zeug jetzt in den Staaten gekauft werden, die einen Krieg im Jemen führen. Aber dafür bekommen die gebombten Jemeniten ja 110 Millionen von uns. Vielleicht. Die Menschenrechte will Habeck auch angesprochen haben bei einem dieser Despoten, vermutlich als ihm Ketten und Kugel an den Füßen des Kellners auffielen, der ihm das vergoldete Steak servierte. Oder die zugenähten Münder der Oppositionellen, die er in Katars Knästen besucht hat. Hat er bestimmt. Wenn nicht, tut’s die Baer­bock bald...