Gas und Öl gegen Rubel

Die russische Seite hat den Sanktionen des Westens nur an wenigen Stellen spiegelbildliche Gegenmaßnahmen entgegengesetzt. Weder wurden deutsche, britische oder US-amerikanische Oligarchen und Politiker sanktioniert noch westliche Unternehmen von der Geschäftemacherei in Russland ausgeschlossen. Das ist nicht nur ein Zeichen der relativen ökonomischen Schwäche des großen Landes, sondern zeigt den Willen der politischen Führung, vor allem die ökonomischen Beziehungen zu den diversen Ländern nicht abreißen zu lassen. Am deutlichsten wird das in dem Bereich, wo Russland starke Karten hat, dem Export von Rohstoffen, und da vor allem Gas und Öl. Die russische Regierung hat stets betont, dass sie willens ist, deren Lieferung im bisherigen Umfang beizubehalten.

Das änderte sich auch nicht, als die NATO und die EU vor knapp vier Wochen die nominell größte Enteignung in der Finanzgeschichte (von knapp 300 Milliarden US-Dollar/Euro) gegen den russischen Staat beschl...