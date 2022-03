Abwerber des Tages: FBI

Wollen Sie überlaufen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! So oder ähnlich werden derzeit Mitarbeiter der russischen Botschaft in Washington umworben und zum Spitzeln aufgefordert. Vom FBI, einen der zahlreichen Inlandsgeheimdienste, die sich die USA auf ihrem scheinbaren Kurs der Freiheit und der Stärkung sonstiger westlicher Werte leisten. Allerdings geschieht das nicht mit schnöden Plakaten, Flugblättern oder persönlicher Anmache, wie der Spiegel berichtet – der sich wiederum auf die Washington Post von Herrn Jeffrey Bezos (Amazon etc....