Sichere Wohnung als dritte Haut

Es sei »wieder Zeit für Protest und Widerstand, Zeit für Träume und Visionen. Lasst uns gemeinsam kämpfen für eine solidarische Stadt«. Mit diesen Worten ruft das bundesweite »Aktionsbündnis gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn«, ein Zusammenschluss von Mieterinitiativen und »Recht auf Stadt«-Gruppen, zum »Housing Action Day 2022« an diesem Sonnabend auf. In mindestens 17 Städten soll es Aktionen unterschiedlicher Art geben, um auf »Verdrängung und Mietenwahnsinn« aufmerksam zu machen. Das Spektrum der Aktionen reiche von satirischem Straßentheater über Kundgebungen und Workshops bis zu Solidaritätsaktionen gemeinsam mit Obdachlosen. Auch in anderen europäischen Ländern sind Aktionen geplant.

Im Aufruf zum Aktionstag wird darauf verwiesen, dass die Energiekosten im dritten Pandemiewinter bei weiter s...