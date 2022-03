Mensch Leute. Jetzt noch Soldat werden? Härtetest Grundausbildung

Soldaten werden wieder nachgefragt. Das ist auf jeden Fall schlecht, weil der einzelne meist draufgeht und Unschuldige mit in den Tod zieht. In der Grundausbildung wird das Sterben trainiert. D 2003.

SWR, 18.15 Uhr

Re: Die Lawinensprenger. Sicherheit für Österreichs Pisten

Sie sind unberechenbar, zerstörerisch und kosten oft Menschenleben – ist das der Krieg? Nein, die Rede ist von Lawinenabgängen. Am Kitzhorn in Österreich sorgen René Zisek und sein Team für die Sicherheit Tausender Wintersportler, indem sie nach starkem Schneefall in der Nacht im Morgengrauen ins Gelände fahren und Lawinen absprengen. An den kritischen Neuschneehängen plazieren si...