Abkehr vom Neokolonialismus?

In der kommenden Woche erscheint in der Berliner Edition Ost der Band »Der Umbau der Welt. Wohin führt die Neue Seidenstraße« von Uwe Behrens. Wir drucken daraus im folgenden das leicht gekürzte Kapitel »Die Schuldenfalle und der Neokolonialismus«. Wir danken Autor und Verlag für die freundliche Genehmigung zum Vorabdruck. (jW)

Mit seiner Finanzpolitik im Kontext der Neuen Seidenstraße betreibe China Schuldendiplomatie, was eine besondere Form des Neokolonialismus darstelle. So verbreiten es die westlichen Medien. Bejing wird gerügt, weil es mit seinen Krediten einerseits Staaten abhängig mache, sie in eine Schuldenfalle treibe, und andererseits damit sich immer mehr Märkte und Ressourcen erschlösse. Selbst wenn zuträfe, dass dieser Plan hinter allen chinesischen Aktivitäten steckte: Er wäre so neu und einzigartig nicht. Nicht anders handeln nämlich die imperialistischen Staaten – in denen diese Medien solches verbreiten – seit nunmehr wohl 150 Jahren. Die...