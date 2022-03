Im Streit mit der Donau

Pillichsdorf ist ein wohlhabendes Dorf am südlichen Abhang des Hochleithenwalds im Weinviertel, einer Region nördlich von Wien, die von sanften Höhenrücken, lichten Wäldern und ausgedehnten Weingärten geprägt ist und leichte, würzige Weine hervorbringt. Viele Wiener unterhalten im Weinviertel Wochenendhäuser, manche nennen sie Datschen. Herr Groll hielt das für eine schamlose Untertreibung; von seinen Reisen an die östliche Donau kannte er ungarische, kroatische, serbische, bulgarische Datschen, es handelte sich meist um schmale Holzhäuschen in langen Grundstücksstreifen. Die Datschen des Weinviertels waren von gänzlich anderem Zuschnitt, sie entsprachen eher Chalets und ländlichen Villen. Dazu gesellten sich Abertausende Einfamilienhäuser in trostloser Bauhaus-Ästhetik. Mit den bescheidenen Hütten Mittelungarns, der kroatischen Fruska Gora, der rumänischen Walachei oder des gebirgigen Weliko Tarnowo in Bulgarien sind sie nicht zu vergleichen. Auch wenn i...