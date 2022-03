Auf dem absteigenden Ast

Geopolitisch und militärisch war die EU noch nie ein Big Player – sondern entgegen mancher Großmachtphantasien in der Brüsseler Politikblase bloß ein Anhängsel der USA. Auch wirtschaftlich kommt das Staatenkartell angesichts fundamental gegensätzlicher nationaler Kapitalinteressen kaum vom Fleck. Das bestätigt auch eine am Freitag veröffentlichte Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW Köln). »Die Position der EU als globale wirtschaftliche Großmacht ist zunehmend gefährdet«, heißt es da.

Verantwortlich seien dafür einerseits die vielen Krisen der letzten beiden Dekaden – Finanzkrise, Euro-Krise, Flüchtlingskrise, Brexit, Corona und jetzt der Krieg in der Ukraine. Allerdings sind diese Probleme auch hausgemacht, schließlich hat die EU sich immer wieder als vollkommen krisenuntauglich erwiesen, immer wieder prallten nationale Kapitalinteressen aufeinander. In der Finanzkrise wurde den Banken gehuldigt, in der Euro-Krise die Industrien der Südlände...