Umweltaktivist ist frei

Bernardo Caal Xol ist frei. Am Donnerstag nachmittag machte die durchaus überraschende Nachricht über die bevorstehende Freilassung des wohl bekanntesten politischen Gefangenen Guatemalas die Runde. Gegen 17.30 Uhr erklärten seine Anwälte auf einer Pressekonferenz, das zuständige Gericht in der Hauptstadt Guatemala-Stadt habe am Mittwoch »wegen guter Führung« des Gefangenen dessen vorzeitige Haftentlassung angeordnet. Gegen 21 Uhr war es dann soweit: Verwandte, Freunde und politische Weggefährten hatten sich zur Begrüßung vor dem Gefängnis in der Provinzhauptstadt Cobán im Norden Guatemalas eingefunden und empfingen den 50jährigen mit Sprechchören. Caal Xol bedankte sich bei allen »für ihre Anwesenheit (…) Wir haben heute Geschichte geschrieben, nach vier Jahren und zwei Monaten der ungerechten Inhaftierung«.

Neben dem Dank an »soziale Organisationen und die internationale Gemeinschaft« ging Caal Xol auch auf weitere Fälle der Kriminalisierung von Umweltak...