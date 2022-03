B-Ware aus Übersee

Die Einfuhr von verflüssigtem Gas – englisch abgekürzt LNG für Liquefied natural gas – soll Deutschland nach Aussagen der Bundesregierung künftig den Verzicht auf russisches Erdgas ermöglichen. Dafür würden Terminals benötigt, in denen das LNG wieder in Gasform umgewandelt wird. In Deutschland gibt es bisher keine derartige Anlage. Angeblich ist die Bundesrepublik das einzige EU-Mitglied mit Meereszugang ohne Terminal. Vergleichsweise geringe Mengen LNG, die hierzulande hauptsächlich als Antriebsstoff für Schiffe genutzt werden, müssen mit Tankwagen von Terminals in anderen EU-Staaten geliefert werden. Für den Einsatz von LNG in großem Maßstab eignet sich diese Transportmethode nicht.

Daher heißt es in der Regierungserklärung, die Kanzler Olaf Scholz am 27. März, drei Tage nach dem Beginn der russischen Militäroperation gegen die Ukraine, im Bundestag vortrug: »(…) Schließlich haben wir die Entscheidung getroffen, zwei Flüssiggasterminals, LNG-Terminals, ...