Vom Kleinsten und Gemeinsten

Es war schätzungsweise am Sonntag. Aber es hätte auch jeder andere Tag sein können. Der Westen langt wieder hin. Auf allen Kanälen. Seit Wochen. Ich schaue Glotze, wenn überhaupt, ohnehin nur noch im Internet. Aber man will sich auf dem laufenden halten.

Also rein ins ZDF-Vorabendprogramm, stichprobenmäßig. Was kommt? Ukraine! Eine Suada von »Fachleuten«, alle habilitiert. Drei sogenannte Historiker, sauber über die Generationen und Sympathiewerte verteilt. Vom Jüngsten bis zum Unsympathischsten machen alle Druck auf die Regierung. Zwei Völkerrechtler tragen das ihre bei: Ein militärisches Eingreifen des Westens wäre völkerrechtlich okay, sagen sie in vertrauenswürdigstem Wissenschaftsdeutsch – man müsste das Ganze halt nur als Völkermord deklariert kriegen.

Und immer wieder dieser eine, eigentlich gehört er auch zu den »Fachleuten«, zu den Interviewten, aber er taucht immer wieder auf, er ist eine Art roter Faden, Röttgen heißt er, CDU und transatlantisch ...