Zum Inhalt dieser Ausgabe | Speed im Krankenwagen Es kickt: Michael Bays Remake des dänischen Actionklassikers »Ambulance« Marc Hairapetian Manchmal geschehen noch Wunder – sogar in Hollywood. Dort produziert man seit Jahren vorrangig Superheldenfilme und Remakes der eigenen Vergangenheit oder solche asiatischer, lateinamerikanischer oder europäischer Provenienz. Meist sind die das Eintrittsgeld nicht wert. Nicht so im Fall von Michael Bays neuestem Actionthriller »­Ambulance«, der Laurits Munch-Petersens nicht gerade unspektakuläres dänisches Original (»Ambulancen«) aus dem Jahr 2005 gekonnt auf die Spitze treibt. Mit dem Verzicht auf CGI-Gewitter (wie in der fünfteiligen »Transformers«-Reihe) zugunsten von Echtzeitspannung und einer entfesselten Kamera hat sich der mittlerweile 57jährige Exwerbefilmer wieder in die erste Liga ambitionierter Unterhaltung katapultiert. Dabei war 2015 zuerst Phillip Noyce für die Inszenierung vorgesehen, dann Navot Papushado und schließlich Aharon Keshales. Den Zuschlag bekam Ende...

