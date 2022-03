Verhandlungen abgebrochen

Nun hat es Tokio schwarz auf weiß: Am Montag hat Russland mitgeteilt, die jahrelangen Verhandlungen mit Japan über eine mögliche Rückgabe der Südkurilen, die Tokio als Nördliche Territorien bezeichnet, zu beenden. Bereits in der vergangenen Woche hatte der russische Präsident Wladimir Putin – den offiziellen Verhandlungsabbruch vorwegnehmend – ein Gesetz unterzeichnet, das in- und ausländischen Firmen Steuererleichterung verspricht, die auf den Kurilen investieren. Um die russische Kontrolle über die Südkurilen zu stärken, beabsichtigt er, die strittigen vier Inseln in wirtschaftliche Sonderzonen zu verwandeln.

Japans Premierminister Fumio Kishida protestierte zwar vehement gegen die russische Erklärung vom Montag und bezeichnete sie als völlig inakzeptabel. Die Protestrufe dürften im Kreml jedoch unerhört verhallen, da sich Japan nach dem russischen Einmarsch in die Ukraine an den westlichen Wirtschaftssanktionen beteiligt.

Seit die Südkurilen nach dem Zwe...