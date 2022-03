Geostrategische Verschiebungen

Der Besuch des syrischen Präsidenten in den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) am Freitag markiert das Ende einer zehn Jahre andauernden Isolation Syriens durch einen seiner schärfsten Gegner. Der Kronprinz von Abu Dhabi, Mohammed bin Sajid Al Nahjan, empfing Baschir Al-Assad in einer sichtlich entspannten Atmosphäre. In Dubai traf der syrische Präsident auch den Regierungschef der Emirate, Scheich Mohammed bin Raschid Al-Maktum. Assad wurde von Außenminister Feisal Mekdad und einer kleinen Delegation begleitet.

Abu Dhabi, das de facto die politische Führung der VAE repräsentiert, will mit dem demonstrativen Empfang Assads die Reintegration Syriens in die Arabische Liga vorantreiben. Von dort war Damaskus nach Beginn des Krieges 2011 ausgeschlossen worden. Gleichzeitig machte der Besuch deutlich, dass Syrien jenseits aller politischen Konflikte nicht zuletzt durch die große Gruppe von dort lebenden Auslandssyrern mit den Emiraten eng verbunden ist.

Die V...