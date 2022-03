Zum Inhalt dieser Ausgabe | Die Tagebücher des Christian O. Privatsache »Cum-Ex«: Persönlichkeitsrechte eines Bankiers bestätigt Alexander Reich Ist es von öffentlichen Interesse, ob sich ein Bankier vom amtierenden Bundeskanzler dabei helfen ließ, dreist abgezockte Steuermillionen beiseite zu schaffen? Nicht unbedingt. Mit der Veröffentlichung diesbezüglicher Tagebucheinträge hat die Süddeutsche Zeitung die Persönlichkeitsrechte des Warburg-Bankiers Christian Olearius verletzt. Am Dienstag bestätigte das Hanseatische Oberlandesgericht diese Rechtsauffassung der Vorinstanz. Die Berufung der Zeitung sei »im wesentlichen zurückgewiesen« worden, erklärte eine Gerichtssprecherin gegenüber jW. Publiziert werden dürften einzig zwei Passagen, die zwischenzeitlich im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss zu den »Cum-Ex«-Geschäften der Bank verlesen wurden. Hintergrund ist eine Verjährung von »Cum-Ex«-Deals des Jahres 2009. Die Bank handelte Aktien in einem außerbörslichen Kreisgeschäft mit ein und demselben Partner, dem Londoner Broker I...

