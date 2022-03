Goethe in Pflege

»Welch gütiges Geschick, dass ich Euch hier antreffe, Herr Geheimrat! Fast hättet Ihr die Kaffeetafel verpasst, alle anderen sind schon da!« Mit resolutem Griff fasste Schwester Ute Goethe unter und führte ihn von der Terrassentür, an der der Dichterkönig vergeblich hantiert hatte, um sie zu öffnen, zurück in den Speisesaal. »Schaut, der Herr Kleist, der Herr Hölderlin, sogar das Euch so gewogene Fräulein ­Droste-Hülshoff warten schon auf Euch! Setzt Euch getrost dazu, ja, so ist es schön, prima! Milch und Zucker? Und schaut, da ist sogar ein großes Stück Käsekuchen auf Eurem Teller bereitet. Sieht das nicht lecker aus? Lasst es Euch munden, Herr Geheimrat!«

Goethe lächelte, und ein Appetitfaden zog sich an seinem Mundwinkel herunter. Schwester Ute entfernte sich. Sie wusste mittlerweile, wie man Goethe nehmen oder, wie sie es selbst nannte, »lesen« musste. Früher hatte sie ihn einfach gepackt und mit Gewalt an den Ess- oder Kaffeetisch zu schieben und zu ...