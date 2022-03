Zum Inhalt dieser Ausgabe | Vorschlag Damit Ihnen das Hören und Sehen nicht vergeht Re: Schottergärten im Visier Wenn Kies und Co. die Natur verdrängen Immer mehr Hausbesitzerinnen und Hausbesitzer entscheiden sich dafür, ihren Vorgarten gegen jede ökologische Vernunft mit Tonnen Kies zuschütten zu lassen. Die Gründe sind vielfältig, aber das macht es nicht besser. In jedem Fall gibt es Alternativen zu Schotter, Kiesel und Splitt als moderne Alternative zum Grün. Schottergärten sind in einigen Bundesländern bereits verboten. D 2021. Arte, 19.40 Uhr I, Robot Der Gründer einer Roboterfirma wird von einer seiner Schöpfungen ermordet. Bei ihren Ermittlungen in diesem Film stoßen der roboterskeptische Cop Spooner und die Roboterpsychologin Dr. Susan Calvin auf ein schreckliches Geheimnis. USA/D 2004. Kabel eins, 20.15 ...

Artikel-Länge: 2297 Zeichen

Dieser Beitrag ist am Erscheinungstag gesperrt und nur für Onlineabonnenten lesbar. Danach ist er für drei Monate frei verfügbar. Die Tageszeitung junge Welt finanziert sich vor allem aus den Aboeinnahmen. Mit einem Onlineabo tragen Sie dazu bei, das Erscheinen der jungen Welt und ihre Unabhängigkeit zu sichern.

Für Unentschlossene gibt es die Tageszeitung junge Welt auch am Kiosk, für 1,90 € wochentags und 2,30 € am Wochenende. Alle belieferten Verkaufsstellen in Ihrer Nähe finden Sie hier.

Vollen Zugriff auf alle Artikel bietet das Onlineabo. Jetzt bestellen unter www.jungewelt.de/abo.

Unverzichtbar! Jetzt junge Welt stärken.

Bitte einloggen Benutzername* Passwort*

Abo abschließen

Gedruckt Sechs mal die Woche: Hintergrund und Analysen, Kultur, Wissenschaft und Politik. Und Samstag acht Seiten extra. 45,90 Euro/Monat Soli: 57,90 €, ermäßigt: 31,90 € Bestellen Online 24/7: Sofortiger Zugang zu allen Artikeln und Beilagen. Downloads, Mailausgabe, Features, das ganze Archiv. 21,90 Euro/Monat Soli: 29,90 €, ermäßigt: 14,90 € Bestellen