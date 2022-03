Blaumann und Graumann

Der graue Mann mit Mantel betritt am kalten Sonntagmorgen die Halle des Weimarer Hauptbahnhofs und geht nach rechts zu einer der großen Bänke, auf denen man Rücken an Rücken sitzt. Als er sich plaziert, kippt die Bank leicht nach vorne. Er sieht sich und die Bank, auf der er sitzt, schemenhaft in der großen Glastür gegenüber. Von rechts schiebt sich eine Kehrmaschine ins Bild, auf ihr ein Arbeiter im Blaumann, mit Halstuch über Mund und Nase. Er fährt parallel zu Wand und Glastür drei Meter entfernt an Graumann vorbei.

Zwei Jungs setzen sich hinter seinem Rücken auf die Bank. ...