Juristische Aufarbeitung in Kuba

Der Oberste Gerichtshof Kubas hat am Mittwoch über weitere Urteile im Zusammenhang mit gewalttätigen Ausschreitungen vom 11. und 12. Juli vergangenen Jahres informiert. Wie die höchste richterliche Instanz der sozialistischen Inselrepublik mitteilte, hat das Provinzgericht von Havanna Anfang Februar in erster Instanz sechs Strafverfahren gegen 129 Beschuldigte beendet. Den Angeklagten waren Tatbestände wie Sachbeschädigung, schwerer Raub, Sabotage, Anstiftung zu Straftaten, Vandalismus und Gefährdung der öffentlichen Sicherheit zur Last gelegt worden.

Je nach Schwere der Vergehen betrug das Strafmaß für 127 Angeklagte zwischen vier und 30 Jahren Freiheitsentzug. Außerdem müssen die Täter für die verursachten Schäden gegenüber Personen und Einrichtungen aufkommen. Ein Angeklagter, dem eine Beteiligung an Taten nicht nachgewiesen werden konnte, wurde freigesprochen. Gegen alle Urteile kann von den Verurteilten wie von der Staatsanwaltschaft noch Berufung ein...