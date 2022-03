Spur nach Neukölln

Im Prozess um die »NSU 2.0«-Drohschreiben vor dem Landgericht Frankfurt am Main haben am Donnerstag prominente Adressaten der mit üblen Beleidigungen und Todesdrohungen gespickten Schreiben als Zeugen ausgesagt. Dabei erlebte einer der Zeugen eine Überraschung. Ferat Kocak, der für die Partei Die Linke im Berliner Abgeordnetenhaus sitzt, sah zwei ihn betreffende Drohmails im Gerichtssaal zum ersten Mal. Brisant: In einer der beiden Mails, die am 21. März 2019 an das Landeskriminalamt (LKA) Berlin gesandt wurde, wird die Verantwortung für einen Brandanschlag auf ihn und seine Familie in Berlin-Neukölln im Februar 2018 übernommen.

»Es ist ein neuerlicher Skandal, dass mich das LKA zwar von einem anderen Drohschreiben, aber nicht von diesen beiden Mails informiert hat«, erklärte der Linke-Politiker am Freitag im Gespräch mit junge Welt. »Das LKA hätte mich auf jeden Fall warnen müssen.« Kocak wies darauf hin, dass das Informationsverhalten der Polizei ihm geg...