Menschlich allgemein

Nanni Morettis »Drei Etagen« von 2021 beginnt so krachend wie »Wasserball und Kommunismus« von 1989. Wieder schleudert ein Auto aus der Spur, nur rammt es diesmal nicht andere Autos, sondern ein Wohnhaus. Was so nach drei Jahrzehnten wiederkehrt, zeigt dadurch schon den anderen Fokus an. Hatte Moretti dort über das Thema vom Ende des (italienischen) Kommunismus improvisiert, backt er hier ein menschliches auf, das etwas allgemeiner gehalten ist. Schon die einleitende Sequenz legt Geburt und (Unfall-)Tod zusammen, was den Hintergrund der folgenden Verwicklungen einfärbt.

Nach einer Romanvorlage des israelischen Autors Eshkol Nevo zieht »Drei Etagen« einen kleinen Kosmos auf, dessen allgemeinere Menschlichkeit sofort als die einer mittleren Bourgeoisie zu erkennen ist. Immerhin lebt man in weiträumigen Altbauimmobilien in einer der guten Gegenden von Rom nördlich des Vatikans.

Dort treffen zusammen: der unverantwortliche Sohn eines strengen, sittlichen Richte...